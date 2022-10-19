رئيس قطاع المياه بـ«قناة السويس» يدعو إلى يوم لتوعية الطلاب بترشيد الاستهلاك

دعى الدكتور كمال النحاس رئيس قطاع المياه بهيئة قناة السويس، إلى إقامة يوم للمياه كمورد طبيعي أساسي للحياة، للتوعية بما يشهده العالم من تحديات للتغلب على مشكلة الفقر المائي الناتج عن محدودية الموارد مع الزيادة الهائلة والمستمرة في الاحتياجات، علاوة على المشكلات المستجدة والناتجة عن التغيرات المناخية والبيئية.

وأوضح رئيس قطاع المياه بالهيئة في حديثه لـ«الوطن»، أنه لابد من وجود يوم للتوعية بأهمية المياه، ويضم كافة الأطراف من علماء وباحثين ومهندسين واستشاريين ومتخصصين من القطاعين الخاص والحكومي في مجال تكنولوجيا وموارد المياه، والوقوف على المشكلات الحالية والخروج منها بحلول مبتكرة ومستدامة تعود على المجتمع المصري بالرخاء والاستقرار، ويجوب به الجامعات المصرية بهدف تحقيق التكامل بين الجامعة والصناعة فى هذا المجال.

استهداف طلاب الهندسة والعلوم

وأوضح «النحاس» أن اليوم يستهدف في المقام الأول، توعية الطلاب خاصة من كليات الهندسة والعلوم، بأهمية قضايا المياه والتحديات التي تواجه العالم، واستطلاع احتياجات قطاع المياه من العلوم المتخصصة والمهارات والأبحاث القابلة للتطبيق مع مشاركة الطلاب خاصة في المراحل الدراسية الأخيرة لزيادة الوعي لديهم بما يحدث من تحديات، وإثارة الجانب الابتكاري لديهم للمساهمة في مواجهة التغييرات المناخية، وأيضًا التعرف على احتياجات سوق العمل في هذا المجال.

يوم للمياه بجامعتي المنصورة وبورسعيد

وأشار «النحاس» إلى أنه جرى إقامة «يوم المياه» بنجاح في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في مايو الماضي، وأيضًا جامعة بورسعيد، وتنظمه جمعية تكنولوجيا المياه بالتعاون مع جامعتي بورسعيد والمصرية الصينية، بحضور عدد من العلماء والمتخصصين وطلاب كليتي العلوم والهندسة، وبمشاركة طلاب من الجامعات الأخرى، إذ تضمن اليوم مسابقة لمشروعات التخرج وتقديم جوائز قيمة للفائزين.