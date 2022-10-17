قطع مياه الشرب في مدينة القناطر مساء اليوم لمدة 6 ساعات.. غسيل شبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساءًا حتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، بسبب الغسيل الدوري للشبكات.

قطع المياه بالقناطر للغسيل الدوري

وأصدرت شركة مياه القليوبية بيانا، جاء فيه أن الانقطاع سببه إجراء أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

استقبال فصل الشتاء

وأعلنت محافظة القليوبية، في وقت سابق، حالة التأهب بالتنسيق مع شركة مياه القليوبية لمواجهة الأمطار واستقبال فصل الشتاء، من خلال عدة إجراءات تضمنت انتشار وتمركز أطقم ومعدات مواجهة الطقس السيئ والأمطار بمدن وقرى وأحياء المحافظة، لإزالة كل تراكمات مياه الأمطار المحتملة في الشوارع أو الميادين ومطالع ومنازل الكباري التي لا تتواجد بها صفايات أمطار أولاً بأول، مع التطهير المستمر لمطابق الصرف وصفايات المطر، ورفع درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.