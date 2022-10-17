أماكن قطع مياه الشرب غدا في المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة والقليوبية، أماكن قطع مياه الشرب غدا، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من العاشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الرابعة فجراً، مؤكدة أن قطع مياه الشرب غدا سيكون لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بأماكن قطع مياه الشرب غدا، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

أماكن قطع مياه الشرب غدا بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن أماكن قطع مياه الشرب غدا، وهي «المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية» لمدة 10 ساعات، بدءًا من التاسعة صباح يوم الثلاثاء، وحتى السابعة مساء اليوم نفسه، مؤكدة أن سبب انقطاع المياه هو أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1 ، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

توفيرسيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، إلى أنّها ستقوم بتوفيرسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد قطع المياه بجهاز حدائق أكتوبر

واعلن جهاز حدائق أكتوبر إجراء أعمال صيانة على الخط الناقل قطر 1100مم، ما يستدعي قطع المياه في الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء، لمدة 23 ساعة.

المناطق المتأثرة بأنقطاع المياه بجهاز حدائق أكتوبر

وكشف جهاز حدائق أكتوبر في بيان أن المناطق المتأثرة بالمدينة تشمل المنطقة الخلفية في المرحلتين الأولى والثانية دار مصر، ومشروع أشجار سيتي، موضحا أن التأثير يتمثل في ضعف المياه وانقطاعها أوقات الذروة بالمشروعين خلال وقت العمل في الخط.