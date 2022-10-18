اليوم.. البرلمان يستدعي رضا حجازي ويناقش «إعفاءات سيارات المصريين بالخارج»

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة برلمانية مطولة، اليوم، تتضمن العمل التشريعي والرقابي، ويستهل المجلس أعماله بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاءات سيارات المصريين بالخارج.

ويتضمن هذا المشروع الجديد عدة تيسيرات تمنح كل مصري له إقامة سارية في الخارج، الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحُول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ويشار إلى أن مجلس النواب أدرج مشروع القانون في جلسته البرلمانية، اليوم، في جدول إضافي، كانت لجنة الخطة والموازنة قد انتهت من مناقشته والموافقة عليه في اجتماعها مساء أمس.

أزمات الدروس الخصوصية والأبنية التعليمية

كما تشهد الجلسة البرلمانية، استخدام المجلس سلطاته الرقابية على الحكومة، باستدعاء الدكتور رضا حجازي بصفته وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني للرد على عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب ويصل عددها لأكثر من 45 أداة رقابية ترتبط ارتباطا وثيقا بملف التعليم والأبنية التعليمية وارتفاع الكثافة داخل الفصول، ومشكلات المدرسين، وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما تتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة، وكذلك ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة.

زراعة النواب تناقش أزمة الثروة الداجنة

كما يشهد مجلس النواب عقب نهاية جلساته اجتماع مرتقب للجنة الزراعة والري بالمجلس، بحضور وزير الزراعة والعاملين في قطاع الدواجن لبحث أزمة نقص الأعلاف والتي تهدد الثروة الداجنة.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، طالب في الجلسة البرلمانية أمس، بحضور وزير الزراعة والمسئولين في الوزارات المعنية لاجتماع لجنة الزراعة لسرعة حل أزمة الإنتاج الداجني في الوقت الذي عقد فيه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عدة اجتماعات منذ بداية الأزمة لوضع حلول دائمة لإنقاذ هذه الصناعة الهامة.