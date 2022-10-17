عضو مجلس النواب: الدعوة للمؤتمر الاقتصادي تتماشى مع فكرة الحوار الوطني

قال مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الأفريقية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي من القيادة السياسية جاء تماشيا مع الفكر الدائر حاليا حول الحوار الوطني، وتماشيا مع هذا الحوار، إذ اقترحت القيادة السياسية إتمام المؤتمر الاقتصادي عبر الاعتماد على نخبة من منظمات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعة والأحزاب والسياسيين والاقتصاديين.

الوليلي: يجب حل المشكلات الداخلية قبل دعوة الاستثمار

وأضاف «الوليلي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن النخبة التي ستحضر المؤتمر الاقتصادي ستسهم في دراسة الأوضاع الاقتصادية المصرية، «مينفعش نطلب استثمار أجنبي وندعو له قبل حل المشكلات الداخلية».

الوليلي: الحل الأمثل في الفترة المقبلة هو التصدير

واستطرد: «في الداخل لازم يكون عندنا ثقافة وقناعة وعقيدة تساهم في أن تكون القاطرة القادمة في مجال الاقتصاد لا محالة، إلا أن تكون الصناعة والتصدير، أو الصناعة للتصدير، والحل الأمثل في الفترة المقبلة التصدير، لأن التصدير عبارة عن سياحة وعمالة في الخارج وتصدير بشر واستغلال القوة البشرية».

وأوضح أنه في عام 2017 تم إطلاق مؤتمر حمل اسم «التصدير حياة أو موت»، وفي أعقابه تم إطلاق مؤتمر آخر حمل اسم «التصدير قاطرة مصر»، متابعا: «لو الثقافة بتاعتنا اتغيرت هنقدر نعرف نرجع ما يسمي بالصفقات المتكافئة ودي من أسهل ما يكون».

على الحكومة تبني فكرة «الصفقات المتكافئة»

وأكد أنه على الحكومة تبني فكرة «الصفقات المتكافئة» والتي بها على سبيل المثال يتم استيراد كميات من القمح من روسيا، على أن يكون بديلا لها تصدير الموالح أو البصل أو أي من المنتجات المصرية إلى نفس الدولة.

وطالب «الوليلي» وقف استيراد السيارات لمدة 3 سنوات من أجل توفير العملة الأجنبية الصعبة، وفي مقابل هذا تقديم طلب لشركات السيارات الكبرى بإعطائها أراضي في المناطق الحرة بإعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات.

وتابع: «هبقي أنا فتحت من هنا وظائف ووفرت فرصة عمل وجبت دولار إلى مصر، والمؤتمر الاقتصادي سيتم طرح الأطروحات والأفكار للدراسة ويجب أن لا نكون متخوفين، وبالرغم إن فيه أزمة لسه فيه ناس بتشتري العربيات وبتلبس، ومش عايزين نتشائم».