بعد أزمة «سويفل».. خبير يقدم نصائح لرواد الأعمال في مصر

تعرضت شركة «سويفل»، مؤخرا إلى أزمة طاحنة، حيث أصبحت الشركة مهددة بالشطب من بورصة ناسداك، عقب انخفاض قيمته 94 % منذ الطرح في مارس 2021 بقيمة 10 دولارات للسهم، بعد موافقة المساهمين في شركة «كوينز جامبيت»، التي اندمجت معها.

%10 فقط من الشركات الناشئة تحقق نجاحا

وبحسب الخبير في ريادة الأعمال الدكتور نبيل شلبي، فإن 10% فقط من الشركات الناشئة والأفكار الابداعية التي تحقق نجاحا وتصبح كيانا، أما باقي الشركات فإنها تتعرض للاندثار مع الوقت، مشيرا إلى أن هناك عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها رواد الاعمال لتلافى أي مشاكل قد تواجههم للحافظ على شركاتهم.

وقال شلبي، قبل التفكير في بيع المستقبل يجب عليك أن تبيع الواقع، ولا يمكن البناء على financial models جيدة وفيها معدلات نمو كبيرة وأرباح سيتم جنيها بعد سنوات، لجذب استثمارات، ويجب أولا الوقوف على الواقع وتحقيق أرباح حقيقة وليست وهمية.

وطالب رواد الاعمال بعدم التفاؤل بشكل كبير بمعدلات النمو السريعة وغير المنطقية، موضحا أنه يجب التركيز على تحقيق أرباح حقيقة وليس فقط معدلا نمو، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال حققت شركة سويفل معدلات نمو تخطت الـ 500%، ومع ذلك كانت تحقق الشركة خسائر رغم النمو، لأنه في مقابل النمو كان هناك مصروفات رهيبة جدا يتم انفاقها وتسعير أقل من الطبيعي لزيادة أعدد المشتركين، والنتيجة الطبيعية هي الخسارة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الهدف الحقيقي تحقيق أرباح وليس الهدف الحصول على تمويل.

تحقيق أرباح وليس الحصول على التمويل

وقال شلبي، يجب على جميع رواد الاعمال أن يكون لديهم هدف هو تحقيق أرباح وليس الحصول على التمويل فقط، وللأسف عدد كبير من الشركات كل طموحها الدخول في جولة تمويلية للحصول على تمويل، ثم تصرف هذه الأموال في التشغيل مما يكبد الشركات خسائر فادحة.

وأكد أن الكاش هو الملك، Cash is King، وأن المستثمر الذي لديه الوعي يضع أمواله في شركات قادرة على توليد كاش وليس حرق الكاش.