انطلاق منتدى روتاري مصر المهني حول «ريادة الأعمال الخضراء» السبت المقبل

تنطلق فاعليات منتدى روتاري مصر للخدمة المهنية يوم السبت المقبل، بالقاهرة في نسخته السادسة تحت عنوان: «ريادة الأعمال الخضراء.. المستقبل».

منتدى روتاري المهني يضم رواد أعمال وشركات ناشئة وخبراء

وقالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، رئيس اللجنة المهنية بـ«المنطقة الروتارية 2451»، إنَّ منتدى روتاري المهني مختلف تمامًا عن الأعوام الماضية، إذ يضم في نسخته السادسة هذا العام مجموعة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والخبراء، مثل دكتورة هدى دحروج ودكتورة مريم فايز، وبرئاسة شرفية للدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة «دي كاربون».

نشر الوعي بالنظام البيئي والاقتصاد الأخضر

وأضافت رئيس اللجنة المهنية بـ«المنطقة الروتارية 2451» أنَّ المنتدى يهدف إلى نشر الوعي بعوامل تمكّين النظام البيئي والاقتصاد الأخضر في مختلف الصناعات والمجالات، بجانب الاطلاع أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا والتوجهات العالمية في الإنتاج والتصدير والتشغيل وعرض الإنجازات والنماذج الناجحة للشركات المصرية بالاقتصاد القومي.

وأوضحت أنَّ منتدى روتاري المهني اهتم لسنوات بالعديد من القضايا والملفات القومية الخاصة بالتدريب المهني والتنمية البشرية، لتأهيل الطوائف المختلفة في المجتمع لسوق العمل بجانب دعم تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها الاجتماعي والتنموي وأهمية دعم القطاع الخاص لملف الصحة والتعليم ومختلف بنود الخدمة المهنية مثل تدريب الفتيات علي صنع السجاد والممرضات وطلاب التعليم الفني وتنظيم القوافل الطبية وتوصيل المياه ونشر الأخلاق الروتارية.