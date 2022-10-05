إصابة 3 أشخاص بحروق وجروح إثر مشاجرة لخلافات الجيرة في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع مشاجرة بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص بجروح متفاوتة وحروق إثر وقوع مشاجرة، لخلافات الجيرة بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الإصابات

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد مسعد سعد عبد السلام»، 20 سنة، مقيم درشابة مصاب بحرق من الدرجة الأولى بنسبة 27%، تهانى عاطف الحلاج، 43 سنة، مقيمة درشابى، لا يوجد أى إصابات ظاهرة، مسعد سعد عبد السلام، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.