شخص يضرم النيران في جسد جاره بسبب القمامة بالمحلة

أصيب شخص بمحافظة الغربية، بحروق شديدة، إثر قيام أحد جيرانه بسكب مادة سريعة الاشتعال «بنزين» عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة، محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة، ونُقل المصاب إلى مركز الحروق في مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج.

خلافات الجيرة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغ بإصابة شخص مسن داخل منزله، بحروق شديدة في جميع أنحاء الجسد، علي يد أحد جيرانه.

وتبين إصابة مسن يدعى حسن عوض، مقيم بعزبة الطوخي التابعة لقرية دمرو بمركز ومدينة المحلة، بحروق من الدرجات الثلاثة، في جميع أنحاء الجسد، على يد أحد جيرانه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

حروق شديدة

وتبين أن الخلافات نشبت بينهما منذ فترة طويلة، بسبب قيام المتهم بإلقاء القمامة، ما أدى لحدوث مشاجرة بينهما، وأحضر المتهم مادة سريعة الاشتعال «بنزين» وسكبها على المجني عليه وأضرم النيران فيه، ما أدى لإصابته بحروق شديدة بلغت 60%.

ونُقل المصاب إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات، وحُرر محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.