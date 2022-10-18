محفوظ شخمان: «القاهرة الإخبارية» ستصبح مسؤولة عن وعي المواطن العربي

قال الإعلامي الجزائري محفوظ شخمان، إنّ قناة القاهرة الإخبارية التي ستنطلق قريبا، ستلعب دورا مهما في تكوين وترتيب وعي المواطن العربي، في ظل المعلومات المغلوطة الكثيرة التي يتم رصدها في القنوات المختلفة، مؤكدا بصفته متابعا جيدا للإعلام العربي والدولي، أنّ القناة لن تستغرق وقتا طويلا للوصول إلى المواطن العربي.

شخمان: مصر قلب الأمة العربية

وأضاف الإعلامي الجزائري، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنّ المنطقة بحاجة ماسة إلى قناة مثل القاهرة الإخبارية في هذا التوقيت تحديدا، خاصة وأنّ مصر قلب الأمة العربية، التي بدأت منها بثّ إذاعة صوت العرب، مشيرا إلى أنّ اهتمامات المواطن العربي الإعلامية تطورت وتغيرت، وأصبح لا يهتم فقط بالأحداث التي تجري في بلاده فقط، بل أصبح مطّلعا على الأحداث العالمية السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية.

إطلاق القاهرة الإخبارية

وتابع شخمان، أنّه في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التي يشهدها العالم، أصبح واجبا أن نشهد انطلاق قناة حرفية ومهنية مثل القاهرة الإخبارية، متوقعا أن تكون منارة للإعلام في الوطن العربي، خاصة وأنّ الإعلان عن شبكة مراسلين في دول مختلفة على مستوى العالم، يؤكد أنّ هناك تخطيط وتنفيذ باحترافية ودراسة من أجل أن تكون القناة فاعلة في المنطقة».

وتابع الإعلامي الجزائري، أنّ التحديات كثيرة للغاية أمام القناة الجديدة، فهناك العديد من الأحداث المهمة التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة، وأبرزها مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر الحالي.