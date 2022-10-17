شافكي المنيري عن قناة «القاهرة الإخبارية»: سنرى العالم بعيون مصرية

أعربت الإعلامية شافكي المنيري عن سعادتها البالغة بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، موجهة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حصدها لثمار أفكار وضعتها عقول مفكرة منذ سنوات.

شافكي المنيري: المتحدة حولت خطتها لواقع ملموس

وأكدت شافكي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة عقدت مؤتمرا منذ عامين كشفت فيه عن خطتها، والآن بعد عامين كل شيء جرى الإعلان عنه أصبح واقعا ملموسا على أرض الواقع سواء من خروج قنوات الأخبار مثل اكسترا لايف والقاهرة الإخبارية أو تبني المواهب من خلال برنامج الدوم وغيرها من الخدمات، مضيفة أن كل شيء لدى المتحدة مدروس بالورقة والقلم.

شافكي: كنا نفتقد وجود قناة كـ القاهرة الإخبارية

وقالت شافكي إنها تحيي للغاية الشركة المتحدة على قناة القاهرة الإخبارية لأنها تنقل الواقع العالمي بعيون ووجهة نظر مصرية: «كنا مفتقدين ذلك الأمر ومن أجل البحث عن بعض الأزمات العالمية نضطر إلى اللجوء للقنوات العربية ومن الممكن أن يكون بعضها غير محبب لنا ولكننا نضطر إلى المشاهدة، وأيضا يكون في القنوات العربية محللون مصريون وأن القناة الإخبارية تجعلنا نستضيفهم ونتحدث عن كل ما يدور في العالم من أزمات وأخبار من خلال شبكة مراسلين في جميع أنحاء العالم.