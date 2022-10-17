أحمد العوضي عن «القاهرة الإخبارية»: فخور بها وواثق في نجاحها

هنأ الفنان أحمد العوضي، إدارة قناة القاهرة الإخبارية، بمناسبة قرب انطلاق البث المباشر لها، متمنيا للقناة كل التوفيق والنجاح في مهمتها الإعلامية.

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن امتلاك مصر لقناة إخبارية إقليمية بصبغة دولية أمر لا بد من الفخر به، مضيفا: «أعتقد أن هذه الخطوة جاءت في التوقيت السليم، وذلك في ظل حالة المنافسة التي يشهدها الفضاء الإعلامي».

العوضي: مصر تمتلك كوادر إعلامية مميزة

وشدد العوضي على امتلاك مصر لكوادر إعلامية مميزة في مختلف المجالات، مؤكدا على ثقته في خروج قناة القاهرة الإخبارية بشكل مشرف، خاصة أنها تابعة لقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العوضي يكشف الملامح العامة لدوره في مسلسله الجديد

وفي سياق آخر، كشف أحمد العوضي عن الملامح العامة للشخصية التي يجسدها في مسلسله الجديد المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، الذي يجمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز، إذ أعلن أنه يلعب شخصية الكوماندا «جابر أبو شديد» التي تكون مختلفة جذريا عن كل الأدوار التي قدمها في الدراما التليفزيونية.

ويُعد مسلسل اللي مالوش كبير، آخر أعمال أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية، وعُرض في سباق دراما رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.