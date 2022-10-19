سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 19-10-2022 في مصر

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، وجود استقرار في أسعار البيض اليوم الأربعاء، بجميع الأسواق المختلفة بكل محافظات ومدن الجمهورية، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق، وذلك فى تصريح خاص لـ«الوطن».

لذا نرصد من خلال التقرير التالي، سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي في الأسوق المحلية، والتي يزداد عمليات البحث عنها، من جانب شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية، في إطار حرص الآباء والأمهات وجود وجبة أساسية من البيض خاصة على وجبات الإفطار للأطفال قبل التوجه إلى المدرسة، نظرا لاحتواء البيض على البروتين والعناصر التى تعمل على زيادة التركيز لدى أبنائهم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التى تحرص «الوطن» على تقديمها للقارئ على مدار الساعة، نستعرض سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

طبق البيض الأحمر بين 85 و95 جنيهًا في بعض المناطق.

كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 80 و83 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي التى تضم 30 بيضة بسعر 90 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

طبق البيض الذى يضم 15 بيضة 45 جنيهًا، ووصل سعر البيضة الواحدة إلى 2.75 جنيهات وتصل إلى 3 عند بعض التجار.

سعر طبق البيض من النوع الأحمر الذى يضم 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات.

طبق البيض الأبيض التي تتكون من 20 بيضة بين 55-60 جنيها.

طبق البيض الذى يضم 10 بيضات من النوع الأورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض من النوع الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات فقط 29-31 جنيها.