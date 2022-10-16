سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 16-10-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر كرتونة البيض في السوق المحلي، حيث يعتبرها البعض من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة الأطفال خاصة قبل الذها للمدرسة.

ونرصد في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبري.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وفي السوق المحلي شهد البيض تجحرك في الأسعار، حيث سجلت كالآتي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 75 و80 جنيهًا.

فيما وصل سعر طبق البيض الأحمر من 80 إلى 90 جنيهًا في بعض المناطق.

فيما يباع البيض البلدي في الأسواق المحلية ما بين 55 إلى 60 جنيها لـ20 بيضة.

أسعار البيض في المحال التجارية

أما في المحلات التجارية الكبري، فتباع البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات في المحال التجارية، بينما يصل سعرها في بعض المناطق الشعبية وتجار الجملة إلى 2.35 و2.60 جنيه.

بينما تراوح سعر طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بين 85 إلى 105 جنيهات.

أما كرتونة البيض الأبيض الذي يتضمن من 30 بيضة 85 إلي 100 جنيه، حسب التغليف والشركة المنتجة.

تباع طبق البيض المكون من 10 بيضات أورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا.

بينما جاء سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا.

ووصل سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 15 بيضة بسعر يصل إلى نحو 49 جنيهًا.