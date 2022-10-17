سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 17-10-2022 في مصر

سادت حالة من الترقب نحو أسعار السلع كافة، خوفا من أن تطالها الأزمة العالمية، ولهذا يبحث الكثيرون عن سعر كرتونة البيض في السوق المحلي، حيث يعتبرها البعض من أهم الأطعمة على مائدة الأطفال، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة، فضلا عن أنّها تدخل في كثير من المكونات الأساسية لبعض الأطعمة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي، سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية، والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

استقر سعر طبق البيض الأحمر بين 80 إلى 90 جنيهًا في بعض المناطق، وسعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 75 و80 جنيهًا، فيما يباع البيض البلدي في الأسواق المحلية بين 55 إلى 60 جنيها لـ20 بيضة، إذ شهد البروتين الأبيض في السوق المحلي تحركا في الأسعار.

أسعار البيض في المحال التجارية

وداخل الأسواق المحلية كسوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي يالجيزة، وصل سعر طبق وكرتونة البيض المكون من 15 بيضة لنحو 49 جنيهًا، أما في المحلات التجارية الكبري، فتباع البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات، بينما يصل سعرها في بعض المناطق الشعبية وتجار الجملة إلى 2.35 و2.60 جنيه.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بين 85 إلى 105 جنيهات، أما كرتونة البيض الأبيض الذي يتضمن من 30 بيضة 85 إلى 100 جنيه، وتباع طبق البيض المكون من 10 بيضات أورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا، جميعها حسب التغليف والشركة المنتجة.