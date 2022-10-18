سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في مصر

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار البيض اليوم دون تغيير منذ عدة أيام، رغم ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، وسط حالة من الترقب ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وفي السطور التالية، نعرض سعر كرتونة البيض في السوق المحلية، التي يزداد البحث عنها بشكل يومي خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وحرص الآباء والأمهات على تناول البيض نظرا لغنائه بالبروتين والعناصر اللازمة لزيادة التركيز لدى أبنائهم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدَّم للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

استقر سعر طبق البيض الأحمر بين 80 و90 جنيهًا في بعض المناطق.

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 75 و80 جنيهًا.

يباع البيض البلدي في الأسواق المحلية بين 55 و60 جنيهًا لـ20 بيضة.

أسعار البيض في المحال التجارية

وجاءت أسعار البيض وفق جولة أجرتها «الوطن» داخل إحدى الأسواق في منطقة حدائق القبة، كما يلي:

وصل سعر طبق البيض المكون من 15 بيضة لنحو 49 جنيهًا، ووصل سعر البيضة الواحدة إلى 3 جنيهات وتصل إلى 4 عند بعض البائعين والتجار.

أما في المحال التجارية الكبرى، فتباع البيضة بين 2.50 جنيه و3 جنيهات.

يصل سعر البيضة في بعض المناطق الشعبية ولدى تجار الجملة إلى 2.35 و2.60 جنيه.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر المكون من 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة بين 85 إلى 100 جنيه.

يباع طبق البيض المكون من 10 بيضات أورجانيك مختومة بسعر 70 جنيهًا.

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات بمتوسط سعر يصل إلى 32 جنيهًا.