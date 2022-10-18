حريق في شرفة شقة بحدائق أكتوبر بسبب قطعة فحم

تلقى اللواءعبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من مالك شقة، يفيد بنشوب حريق داخل شرفة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وحدوث تلفيات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

نشوب الحريق داخل شرفة شقة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحتها، تحت إشراف اللواء علاء فتحي، وبالانتقال تبين نشوب الحريق داخل شرفة بالشقة السكنية، وتمكن مالك الشقة من إخمادها قبل انتقالها داخل الشقة.

حدوث تلفيات

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية، تبين حدوث تلفيات بسبب اشتعال النيران في الشرفة، نتج عنها احتراق وتلف الغسالة والبوتاجاز الخاصين بمالك الشقة، إذا كان الجهازين داخل الشرفة، واتهم المبلغ أحد جيرانه محامي حـر يبلغ من العمر٥٨ بإرتكاب الواقعة.

قطعة فحم وراء اشتعال النيران

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، إذ سقطت منه إحـدى قطـع الفحم المشتعلة أثنـاء إعداده الأرجيلة الخاصـة به، وظـن سقوطها في الشارع، إلا أنه فـوجئ بتصاعد الأدخنة مـن شـرفة المبلغ، ولم يقم بالإبلاغ خوفًا من مسائلته قانوناً، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.