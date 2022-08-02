السيطرة على حريق بعين شمس.. والمعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة عين شمس، بعد دقائق من تلقيها البلاغ دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى العقارات السكنية في الكائنة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف انتشار النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت الحماية المدنية في القاهرة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق في لحظاته الأولى قبل أن ينتشر للعقارات المجاورة وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لتبين أسباب الحادث، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق.

ماس كهربائي وراء الحريق

وكشف تقرير المعمل الجنائى المبدئي في واقعة اشتعال الحريق، أن سبب النيران ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.