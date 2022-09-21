غرق 3 أشخاص في بني قرة بأسيوط.. «قفزوا إلى المياه إثر نشوب حريق بمعدية»

شهدت قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية بأسيوط، مصرع 3 أشخاص غرقا بعدما قفزوا من المعدية النهرية بالقرية إثر اشتعال النيران في الموتور الخاص بها ما أدى لتعطلها وسط مياه الترعة الإبراهيمية.

بلاغ بغرق 3 أشخاص

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا منذ قليل، من رئاسة مركز ومدينة القوصية، يفيد بغرق 3 أشخاص في الترعة الإبراهمية بعد قفزهم في المياه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتبين غرق 3 أشخاص بعدما قاموا بالقفز في مياه الترعة الإبراهمية بجوار الكوبري القديم، وجار البحث عنهم لانتشالهم من المياه.

اشتعال النيران في موتور المعدية

وتبين من التحريات الأولية أن موتور المعدية حدث به عطل ما أدى لاشتعال النيران به، وقام الركاب بالقفز في المياه، ما أدى لفقدان 3 أشخاص وجار البحث عنهم.

وتوجهت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع المعدية النهرية لمتابعة الموقف وعملية سحبها من المياه، والبحث عن الأشخاص المفقودين.