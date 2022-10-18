الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم، سيشهد اعتدالا في درجات الحرارة، حيث تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والأجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط وتؤدي إلى اعتدال درجات الحرارة.

نشعر بالدفء والأجواء المائلة للحرارة خلال النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع لمياء حمدين: «نشعر بالدفء والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد».

درجات حرارة ما بين 20 و22 درجة مئوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، حيث نلاحظ الدفء وسطوع أشعة الشمس، ولكن في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس بدأنا نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث بدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 20 و22 درجة مئوية في بعض المناطق».