«الأرصاد»: أمطار الإسكندرية اليوم مستمرة حتى منتصف الليل

سقطت أمطار الإسكندرية اليوم، على مناطق متفرقة بجميع أنحاء المحافظة وقد وصلت أحيانا إلى ثلوج في بعض الأحياء، ولا تزال الأمطار مستمرة حتى منتصف الليل، حيث تشهد منطقة سموحة وسيدي بشر ومحطة الرمل والمنشية، سقوط أمطار خفيفة حتى الآن، بحسب الأرصاد الجوية.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن أمطار الإسكندرية اليوم قد بدأت منذ فجر يوم السبت الماضي ومازالت مستمرة حتى اليوم الاثنين، وبالرغم من ذلك فلم تتسب الأمطار في أي تراكمات مائية أو مستنقعات نظرا لحالة التأهب والاستعدادات التي بدأتها المحافظة في الأيام الماضية.

أماكن أمطار الإسكندرية اليوم

وأشار «نافع» لـ«الوطن»، إلى أن أمطار الإسكندرية اليوم كانت خفيفة مقارنة بهذا الوقت من موسم الشتاء الماضي، وأن الأمطار الكثيفة لم تتعد نطاق حي شرق والمنتزة بينما كانت الأمطار الخفيفة تتمركز في حي غرب والجمرك، مؤكدا استمرار العمل بنظام حالة الطوارئ.

نسبة سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن أمطار الإسكندرية اليوم كانت خفيفة بنسبة 50%، أن المحافظة لا تزال تعمل وفقًا لنظام التعامل مع الأمطار بالإضافة الى إعلان حالة الطوارئ لحين تحسن الطقس بالإسكندرية واستقراره، مؤكدا أن المحافظة على أتم استعداد لمواجهة أمطار الشتاء.