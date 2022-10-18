موعد توقف سقوط الأمطار.. «الأرصاد» توضح

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد بداية من السبت الماضي، وما يصاحبه من سقوط أمطار على بعض المناطق في محافظات الجمهورية.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان تم نشهر عبر الصفحة الرسمية للأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة.

موعد توقف سقوط الأمطار

وعن موعد توقف سقوط الأمطار، قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الأربعاء ستشهد البلاد توقف سقوط الأمطار، وتعود حالة الطقس للاستقرار.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.