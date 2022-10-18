تفاصيل الأسبوع الأخير في حياة طالب سوهاج المتوفى بالسرطان: «ربنا بيحبني»

«أنا عايز أكلم أمي.. هي واحشاني»، كانت هذه الكلمات الموجعة، آخر ما قاله خالد محمد عبدالعظيم، الطالب في الشهادة الثانوية العامة، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته «مرض السرطان»، في مستشفى الأورام بمحافظة الأقصر.

إصابة محمد بالسرطان في الغدد الليمفاوية

وقال والد الطالب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نجلي توفى إثر إصابته بالسرطان، والذي بدأ بآلام في الظهر والصدر، ثم قيل إن هناك مياه على الرئة، وبعدها تبين إصابته بـالسرطان في الغدد الليمفاوية.

والد الطالب: «كان بيقول ألحقني يا بابا»

وتابع والد طالب سوهاج: «نجلي كان يبكيني يوميًا من شدة تألمه، فلا يمر نصف ساعة إلا ويقول (الحقني يا بابا الحقني يا بابا)، وفي آخر مرة ذهبنا فيها إلى مستشفى الأورام بالأقصر، قال لي ولوالدته: دي أخر مرة وأنا رايح أموت وأنا ربنا بيحبني عشان اتصبت بالمرض ده».

كان يحب التعليم

وأوضح «عبدالعظيم»، أن «خالد» كان في الصف الثالث الثانوي، وكان يحب التعليم، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.