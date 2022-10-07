والدة طالب سوهاج تروي اللحظات الأخيرة في حياته: «أنا اللي صحيته يلحق المدرسة»

لقى طالب مصرعه إثر القفز من فوق سيارة كان يستقلها برفقة زملائه، ما أدى إلى إصابته ووفاته في سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

أم الطالب تروي لحظات مؤثرة

تقول الأم وقد شق الحزن خيوطًا على وجهها: «أنا اللي صحيته من النوم وأنا فطرته بأيدي أنا استعجلته عشان يلحق المدرسة.. أنا مش عارف أنا بحلم ولا ولدي مات» مضيفة في تصريحات لـ«الوطن»، أن نجلها كان مطيعا وودودا، فلم يخالفها ويستمع لها جيدًا وينفذ طلباتها ومحافظًا على صلاته ويدخر مصروفه المدرسي لشراء بعض المنظفات إلى المسجد.

مصرع طالب إثر قيامه بالقفز

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع طالب إثر قيامه بالقفز من فوق سيارة «ربع نقل».

و بالفحص وبالانتقال تبين مصرع «السيد ع.ا»، وشهرته «فادي»، يبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بسوهاج، إثر قيامه بالقفز من فوق سيارة كان يستقلها برفقة زملائه، ما أدى إلى إصابته ووفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة التي صرحت بدفن الجثة.