آخر ما قاله طالب سوهاج قبل مصرعه: «نزلوني.. المعاد جه»

في يوم دراسي جديد خلال أول أسبوع من العام الدراسي، أيقظت ربة منزل نجلها الوحيد ليقوم بتجهيز نفسه للذهاب إلى مدرسته، لم تكن تعلم أنها توقظه للمرة الأخيرة، حيث توجه للمدرسة وأثناء عودته استقل برفقة زملائه سيارة «ربع نقل»، وقبل وصوله إلى منزله بـ20 مترا، قال «نزلوني نزلوني.. المعاد جه»، وقام بالقفز من فوق السيارة ليسقط على رأسه، ويلقى مصرعه في الحال.

حكاية أب فقد ابنه الوحيد في غمضة عين

«ابني وضنايا الوحيد مات.. 16 سنة وهو يكبر قدامي وفي الآخر مات في لحظة.. سافرت واشتغلت وتعبت عشان خاطرك ولدي.. يا ريت أنا مكانه يا حبيب أبوك»، بهذه الكلمات الموجعة التي تحمل في طياتها صدمة وحزن لا يوصف، بدأ «عبد العزيز السيد عبد العزيز»، يقيم بدائرة مركز جرجا بجنوب محافظة سوهاج، والد الطالب المتوفى «السيد» وشهرته «فادي»، حديثه لـ«الوطن».

تفاصيل مصرع طالب في سوهاج

وقال «عبد العزيز» إن «فادي» هو ابنه الوحيد وليس له أشقاء، «كان هو الحياة لنا، وسبب الابتسامة التي ترسم على وجوهنا، وأنا أعمل خارج مصر، ولا يمر يومًا عليّ إلا وأقوم بالاتصال والاطمئنان عليه».

وعن تفاصيل الواقعة، كشف والد «فادي» أن والدته أيقظته في الصباح الباكر أول أمس، ليعد نفسه للذهاب إلى مدرسته، وأعدت له الطعام، وطالبته أن يُسرع في ارتداء ملابسه خوفًا من التأخير، وعقب انتهائه هذا الأمر، توجه لمنزل خالته المجاور لنا، وقام بالسلام عليها، وهو أمر لم نعتده منه، ولم نكن نعلم جميعا أننا نراه للمرة الأخيرة.

مدرس يحكي تفاصيل مصرع طالب متفوق

جمال السوهاجي، مدرس بمدرسة المحاسنة الثانوية دائرة مركز جرجا بسوهاج، قال إن وفاة «السيد عبد العزيز» كانت صدمة لكل المدرسة والقرية، فلم نشهد منه إلا حسن الخلق والأدب، وكان نموذجا للطالب الحريص على التعلم والاستفادة.

وأوضح «السوهاجي»، أنه وفاة «السيد» أثارت حالة من الحزن والتعجب، حيث أفاد زملاؤه أنهم بعد خروجهم من المدرسة قاموا باستقلال سيارة «ربع نقل»، وقبل اقتراب السيارة من المنزل بما يقرب من 20 مترا، انتفض وقال «نزلوني نزلوني نزلوني المعاد جه المعاد جه»، وقام بالقفز من فوق السيارة ليسقط على رأسه ويلقى مصرعه في الحال.

إخطار أمني بالواقعة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع طالب في منتصف العقد الثاني من عمره إثر قيامه بالقفز من فوق سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع «السيد عبد العزيز السيد»، وشهرته «فادي»، 16 عامًا، إثر قيامه بالقفز من فوق سيارة كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة التي صرحت بدفن الجثة.