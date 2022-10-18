أخميم «مانشستر» الصعيد.. موطن صناعة النسيج اليدوي «فيديو»

أخميم التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج اليدوي والحرير في العالم، وكان يطلق عليها «مانشستر» ما قبل التاريخ، وهي مدينة العشرة آلاف نول، حسبما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد.

بدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي والحرير الذي ميز أخميم عالميا وكان مقصدا للملوك والأمراء من دول العالم على مر العصور.

صناعة النسيج اليدوي باخميم واحدة من الصناعات التراثية

لا يكاد منزل بأخميم يخلو من نول، ولا يوجد صوت في تلك المنازل كان يعلو عن صوت الأنوال، حيث أن صناعة النسيج اليدوي بأخميم واحدة من الصناعات التراثية التي اهتمت الدولة المصرية بها والتي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة لإحياء تلك الحرف وإقامة المعارض الكبرى لها.

المعارض ساهمت بشكل كبير في إعادة الحياة لتلك الحرف التراثية

فتلك المعارض ساهمت بشكل كبير في إعادة الحياة لتلك الحرف التراثية ذات الطابع الخاص والتي تعبر عن الهوية المصرية، ومن جانبها، لم تترك الحكومة تلك المهنة في مواجهة العقبات بل إنها سعت جاهدة للحفاظ عليها من خلال إنشاء قرية لصناعة النسيج بحي الكوثر الذي لا يبعد كثيرا عن مدينة أخميم وضمت العديد من النوالين من أجل الحفاظ على المهنة من الانقراض.