رائد الكيمياء العضوية بأمريكا: تطوير صناعة النسيج يوفر المياه والطاقة

يرى الدكتور أحمد الشافعي، خبير الكيمياء العضوية بالولايات المتحدة، أن هناك تركيزا على التطوير في صناعة المنسوجات لتوفير المياه والطاقة وبعض أنواع الصبغات، ما يؤدي لأفضل إنتاجية بأقل تكلفة، وأن التطورات التكنولوجية وفرت الوقت بشكل كبير.

وأضاف، خلال مشاركته في ورش عمل "مصر تستطيع بالصناعة" أنه يمكننا الحصول على منسوجات جاهزة في دقائق معدودة، ما يلبي احتياجات السوق من مختلف الملابس والمنسوجات.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدعوة للشافعي للاستعانة بخبرته في مجال صناعة الغزل والنسيج، من خلال خبراته تطوير الصناعة.

ويرصد التقرير التالي محطات في حياة الدكتور العالم أحمد الشافعي:

- رائد مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز.

- أستاذ ورئيس برنامج كيمياء البوليميرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة ولاية شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الدرجات العلمية

- حاصل على درجة الدكتوراة في علوم الألياف والبوليمرات من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

- حاصل علي درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأبحاث وبراءت الأختراع

- اكثر من 244 بحثاً علمياً منشوراً في مجلات عالمية ذات تأثير عالي.

- المتحدث الرئيسي للعديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال النسيج و كيمياء الصباغة والتجهيز.

- حاصل على العديد من جوائز التميز في البحث العلمي والتدريس.

- أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراة وماجستير.

- المستشار العلمي فى مجال الصباغة والتجهيز باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكيمياء الصديقة للبيئة للعديد من الشركات العالمية والأمريكية.

- عمل محررا ومحررا مشاركا لـ7 مجلات دولية متخصصة في الكيمياء والصباغة والتجهيز.

- مراجعاً لأكثر من 30 مجلة عالمية متخصصة في الكيمياء والصباغة والتجهيز.

ويرى الشافعي أن كيمياء البوليمرات يمكن استخدامها بشكل كبير لتطوير قطاع المنسوجات، وإنتاج ملابس لا تقل جودة عن الماركات العالمية، ما يمكننا من الاستفادة من سمعة وشهرة القطن المصري.