إحالة 210 عاملين بمستشفى إيتاي البارود العام للتحقيق

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة وإدارة الرقابة والمتابعة، حملة مكبرة، لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية بمدينة إيتاي البارود.

حملة رقابية مكبرة في إيتاي البارود

أسفرت الحملة بعد المرور على مستشفى إيتاي البارود العام عن ضبط 113 حالة ترك عمل دون سند قانوني، ورصد 97 حالة غياب دون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

جاءت الحملة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، وفي إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة عملية الانضباط.

اتخاذ الإجراءات ضد 5 عاملين

وشهدت أمس مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حملة رقابية، أسفرت عن إحالة 5 عاملين لتركهم العمل دون وجود سند قانوني وجري إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية مكبرة علي عدد من المنشآت الحكومية، أسفرت عن إحالة 4 عاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.