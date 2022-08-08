إحالة عاملين في 10 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالقليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين في 10 مراكز شباب للتحقيق بسبب عدم التواجد في أماكن العمل خلال المواعيد الرسمية، حيث كلف مديري الإدارات الفرعية ومدير إدارة خدمة المواطنين بمتابعة مراكز الشباب كلا في نطاق إدارته، للتأكد من انتظام العمل والتحقق من نظافة المركز وحسن سير العمل والتوجيه بعمل الصيانة اللازمة للمبنى الإداري والملاعب وصالات الأنشطة، مع ضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة ومراجعة السجلات.

توفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين

يأتي القرار في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب على مستوى المحافظات ضمن استراتيجية الوزارة التي تحرص دائما على توفير أعلى مستوى من الخدمات لرواد المراكز والسعي الدائم للتطوير وتوفير احتياجات المراكز.

وشملت متابعة إدارة شباب طوخ، مراكز مشتهر والمنزلة والدير ومنشية مشتهر، وخلال المتابعة في مركز مشتهر، تبين تواجد جميع الموظفين، وفتح باب الترشح لأعضاء مجلس الإدارة لليوم السادس مع انتظام العمل.

بينما تضمنت متابعة إدارة شبرا، مراكز شباب مساكن إسكو وإبراهيم بك والحرية والسماع والجبلاوي وعمر ونادي بهتيم، وتم التنبيه على الانتهاء من الستارة الرخامية الخاصة بافتتاح الملعب السباعي في مركز مساكن إسكو، والذي من المقرر افتتاحه في العيد القومي للمحافظة آخر الشهر الجاري، مع التأكيد على سرعة الانتهاء لتسليم قاعة الأفراح لبدء الأنشطة الاجتماعية بها.

تحويل العاملين للتحقيق لوجود مخالفات

وجرى تم تحويل أحد العاملين للشئون القانونية لتغيبه عن العمل بمركز شباب إبراهيم بك، وفي نادي بهتيم تم التأكيد على عمل الصيانة الدورية لمباني الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكهين الأصناف المستهلكة بالنادي.

وفي إدارة كفر شكر، جرى متابعة مركزي شباب ميت الدريج والمنشأة الصغرى، وفي إدارة قليوب جرى التفتيش ومتابعة انتظام العمل في عدة مراكز شباب وتبين انتظام الأنشطة وتواجد العاملين في أماكنهم.

وخلال المتابعة تبين أن مركز زواية النجار مغلق، فتم تحويل العاملين في الفترة الانتقالية للتحقيق، بجانب وجود إعلانات الجمعيات العمومية في أماكن ظاهرة، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

انتظام العمل في مراكز شباب القناطر

كما تم متابعة مراكز الشباب بالقناطر، وتبين أنها مفتوحة وتمارس أنشطتها، فيما عدا مركز سندبيس كان مغلقا، ومركز الوقف مفتوح في غياب بعض العاملين، كما أن مركزي منية شبين والشوبك مغلقين، بينما تغيب بعض العاملين بنادي شبين الرياضي.

في نفس السياق، تابع مدير إدارة شباب بنها 5 مراكز شباب هي السادات وميت عاصم وكفر الحصة وفرسيس وسندنهور، وتلاحظ انتظام العاملين بالفترة الصباحية بجميع المراكز، عدا مركز شباب كفر الحصة وجد مغلقا، وتم تحويل جميع العاملين بالفترة الصباحية إلى الشئون القانونية، كما تغيب بعض العاملين بميت عاصم.

متابعة العمل في قرى حياة كريمة

كما تم خلال المتابعة تفقد إدارتي طوخ وشبين القناطر، وتفقد ما تم إنجازه في مقرات مراكز قرى حياة كريمة، وتبين انتظام العمل ووجود العاملين، بينما تم تحويل عدد من العاملين للشؤون القانونية في مركزي شباب لغلقهما في أوقات العمل الرسمية.