إحالة عاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق بالقليوبية

وجه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين بـ4 مراكز شباب للتحقيق بسبب عدم الانضباط.

جاء ذلك، ضمن تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب، حيث كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة عدد من مراكز الشباب بإدارتي طوخ وشبين القناطر.

وفي خلال الجولة بإداره شباب شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب كفر الصهبي ومركز شباب الشيخة سالمة، ومركز شباب العسيلة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

بينما وجد مركز شباب القلزم ومركز شباب كفر الشرفا القبلي ومركز شباب كفر طحوريا مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

وفي مركز شباب الأحراز، تبين غياب بعض العاملين به، وفي إدارة شباب طوخ تمام متابعة مركز شباب الدير، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل.

وقامت اللجنة بزيارة الوحده المحلية بالدير، للتنسيق معها لتركيب عدد اثنين كشاف للملعب الترابي بمركز الدير، ومتابعة نشاط الجيم بمركز شباب الأحراز، موصية باتخاذ الإجراءات الاحترازيه اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك استخراج الإيصال الرسمي لتأجير الملابس قبل ممارسه النشاط ومراجعة توزيع العمل بالمراكز.

بينما وجه الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

فيما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بلغ 35 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع bot بقيمة انشائية تقدر بنحو 75 مليون و 150 ألف جنيه، ما بين إنشاء حمامات سباحة وملاعب (خماسي وسباعي) ومحال وصالات أفراح وأنشطة وكافتيريا.

وأوضح بيان للمديرية أنه جرى البدء في طرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT، حيث أولت لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اهتماما كبيرا بالطرح الاستثماري لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بمراكز الشباب.

وأشار البيان إلى أن المشروعات الاستثمارية توفر دخلا ثابتا لمراكز الشباب، الذي يساعدها في تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية أكثر، كما يرفع عن كاهل الدولة عبء تطوير المراكز وزيادة الإيرادات.

وأوضح أن القليوبية انتهت من تنفيذ 20 مشروعا وجاري تنفيذ 15 مشروع جديد، ولا زالت تسعى مراكز الشباب لطرح المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.