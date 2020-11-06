"كانوا مزوغين".. إحالة عاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق

أمر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجنة متابعة مشكلة من هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، ومحمد محمدي من العاملين بالإدارة؛ لمتابعة مراكز الشباب بإدارتي شباب شبين القناطر والخانكة، وأحيل عاملين بمركزي شباب للتحقيق؛ بسبب عدم تواجدهم في أوقات العمل الرسمية.

وشملت المتابعة مراكز شباب "زاوية الشيخ سند، وكفر شبين، وكفر الشوبك، والقشيش، وأبو زعبل البلد"، وجدوا مفتوحين، والعاملين متواجدين، وتلاحظ الالتزام بالنظافة والإجراءات الاحترازية.

كما تمت متابعة مركز شباب كفر "حمزة، وعبيان"، ووجد الأول مغلقا في أوقات العمل الرسمية، بينما الآخر مفتوحا، ولا يوجد به أي فرد من العاملين.

وأمر "الصبروط" بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مبادرة القراءة للجميع من خلال تواجد المكتبات المتنقلة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومكتبة مصر العامة، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة.

تنطلق المبادرة إيماناً بالدور المجتمعي لمراكز الشباب والاهتمام بشتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية لما لها من أهمية كبرى في بناء الإنسان المصري السوى علما وخلقا وابداعاً.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع تقليص عدد أيام الدراسة بالمدارس والمساهمة في تطوير ثقافة الشباب والطلائع بإتاحة الكتب في المراكز من خلال المكتبات المتنقلة، وزيادة وعي أبنائنا بأهمية القراءة ودورها في تكوين الشخصية .

تنطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

فيما انطلقت أولي فاعليات مبادرة "مصر الجميلة" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد خلال الشهر بشكل مختلف ومميز و تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.