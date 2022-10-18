محافظو القناة يختارون أفضل المشروعات المشاركة في قمة المناخ.. اليوم

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تنظيم مؤتمر صحفي ظهر اليوم، لاختيار أفضل المشروعات المشاركة في قمة المناخ المقرر استضافتها في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم بشأن التغيرات المناخية.

الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى من المتقدمين بالمشروعات من الأساتذة والعلماء والمواطنين في منطقة القناة، وأشار إلى أن المؤتمر سيحضره محافظي السويس وبورسعيد باعتباره مؤتمراً إقليمياً ضمن استعدادات قمة المناخ 27 والتي تعقد في مدينة شرم الشيخ.

معرض زراعي على هامش المؤتمر

وأعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي عن إقامة معرضًا داخل نادي الفيروز بطريق البلاجات السياحي يضم العديد من الأشجار التي تم اختيارها لتزيين شوارع الإسماعيلية ضمن، مشروع زراعة مليون شجرة داخل مدينة الإسماعيلية والذي بدأ منذ عدة أشهر.

وأقامت منصة المناخ في الإسماعيلية على مدار الأيام الماضية العديد من الفاعليات التوعوية والثقافية بالتعاون مع جامعة قناة السويس ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم لرفع وعي المواطنين بتأثير التغيرات المناخية وضرورة الحد منها.