بدء جلسة «النواب» لمناقشة مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين في الخارج

بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

منح كل مصري له الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة

وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، في اجتماعها أمس على مشروع القانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يعد استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها.

نقص أعداد المدرسين

وتشهد الجلسة العامة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، بين طلبات إحاطة وأسئلة بشأن مشكلات المدارس، ونقص أعداد المدرسين، وغيرها من الأزمات التي تؤثر على العملية التعليمية.