«أشهر الأكلات المصرية».. طرق «اتكلم عربي» للتواصل مع المصريين بالخارج

«عشان تتعرف على عادات وتقاليد أي بلد لازم تجرب مطبخهم في المناسبات وبيحتفلوا إزاي.. وإحنا كشعب مصري بنقدر الأكلة الحلوة، شاركونا إيه الأكلات اللي بتحبوها وقولولنا بتاكلوها إمتى»، منشور نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كوصلة تشجيعية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، للتعرف على الثقافة المصرية والعربية، بهدف الحفاظ على الهوية واللغة العربية، وربطهم بوطنهم الأم مصر.

تعريف أبناء المصريين بالخارج بأبرز الأكلات المصرية

وتضمن المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددا من الصور التي تتضمن أبرز الأكلات المصرية، وتدوين مناسبة تناولها في مصر أسفل كل صورة، لتعريف أبناء المصريين بالخارج بأبرز الأكلات المصرية، والتي تتعلق كل منها بمناسبة اعتاد فيها المصريون تناول هذه الأكلات والتي تعبر عن ثقافتهم وهويتهم.

ويعد هذا المنشور واحدا من ضمن منشورات عدة ومقاطع فيديو، تقوم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بنشرها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة اللرئاسية «اتكلم عربي»، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة، بجانب إطلاعهم بشكل مستمر على الثقافة العربية، للحفاظ على الهوية العربية.

المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف من عمر 6 إلى 12 سنة

وجدير بالذكر أن مبادرة «اتكلم عربي»، أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وهى واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أبناء المصريين بالخارج الذين سنهم من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية تستهدف من عمر 6 إلى 12 سنة، والثالثة تستهدف من عمر 12 إلى 18 سنة.