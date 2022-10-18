ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين في قنا

تمكنت مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد من ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

القبض على المتهمين

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط «ع.م»، 45 سنة، و«ا.ه»، 43 سنة، بتهمة النصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في التجارة بدائرة مركز أبوتشت، وصلت لثلاثة ملايين جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد تقيد بقيام شخصين بناء البلاغات المقدمة، كون تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بمقابل فائدة عالية، وتم التحرى والتأكد من الواقعة، وإخطار الجهات المعنية في شرطة قنا، وأمكن ضبط المتهمين.

التحفظ على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة

وتم التحفظ على المتهمين، وتجري جهات التحقيق في محافظة قنا، استجواب المتهمين حول نشاطهما غير مشروع، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.