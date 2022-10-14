أخبار قنا اليوم: مصرع طالب بكلية الطب.. ووظائف للمعلمين بالحصة

أحداث عدة شهدتها محافظة قنا، اليوم الجمعة، منها مصرع طالب بكلية طب جامعة جنوب الوادي وإصابة زميلته في حادث مروري، ونقل برلماني ونجله إلى مستشفى قنا الجامعي بعد تعرضهما لحادث في نجع حمادي، كما تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا من القبض على 4 متهمين قاموا بقتل شخص، فيما قررت مديرية التربية والتعليم في المحافظة فتح العمل بالحصة بقيمة 20 جنيها لحملة المؤهلات التربوية العليا لسد العجز.

مصرع طالب بكلية طب قنا

شهد طريق جزية دندرة المؤدي إلى مدينة قنا، حادث إنقلاب سيارة ملاكي، الأمر الذي أسفر عن مصرع محمد عصام، طالب بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، وإصابة زميلته، خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

ووفق إدارة مستشفى قنا العام، استلم ذوي الطالب جثمانه من مشرحة مستشفى قنا العام، وشيعت جنازته وسط حضور الالاف من المواطنين في مركز نقادة جنوب المحافظة، فيما تتلقى المصابة العلاج داخل المستشفى.

إصابة برلماني ونجله ونقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي

تلقى النائب سيد المنوفي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بدائرة نجع حمادي، ونجله «محمود»، العلاج، داخل مستشفى قنا الجامعي، وذلك بعد تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بهما على الطريق الصحراوي الغربي في نجع حمادي.

واطمأن محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، على صحة البرلماني، وأكد أن صحته مستقرة ويستكمل العلاج داخل المستشفى.

فتح باب العمل بالحصة في مدارس قنا

واعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، اليوم، عن فتح باب العمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية، وفقا للضوابط الواردة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 26 بتاريخ 20/9/2021، على ألا تتجاوز قيمة الحصة 20 جنيها.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه سوف يتم صرف الأجر بالحصة، كما لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.

القبض على 4 متهمين في قتل شخص بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين في قتل شخص بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط، شمال المحافظة.

كان اللواء إيهاب طه تلقى بلاغا بالعثور على جثة «م.ك.ط» 45 سنة في الزراعات في قرية العركي في فرشوط.

وعقب البحث والتحري تبين أن وجود 4 أشخاص وراء الجريمة، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ كل الاجراءات القانونية.