تفاصيل استعادة ذراع مبتورة لمصاب بحادث قطار في عملية بمستشفيات جامعة قنا

كشف الدكتور حجاجي منصور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة قنا، تفاصيل نجاح فريق طبي بإنقاذ ذراع شخص تعرض للبتر بسبب حادث قطار، لافتًا إلى أن مريضا وصل للمستشفى يعاني من بتر في طرفه تمامًا مشيرًا إلى أن قسم العظام لديه تخصص دقيق اسمه تخصص الجراحات الميكروسكوبية حيث استقبلوا الحالة وتعاملوا معها وجهزوها للعملية مشددًا على أنهم بذلوا كل جهودهم للإصلاح قبل قرار البتر.

العملية استمرت 8 ساعات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أن هذه الجراحة تتم تحت الميكرسكوب، مشيرًا إلى أن فريقا جراحيا برئاسة الدكتور حسام عطية استشاري الجراحة الميكروسكوبية قام بالعملية، مؤكدًا أن العملية استمرت 8 ساعات بحضور فريق التخدير والرعاية طوال فترة العملية.

وأشار إلى أنه تمت استعادة تركيب الطرف المبتور وظهور العلامات الحيوية عليه مثل الإحساس ووصول الدم كدليل على نجاح الجراحة، لافتًا إلى أن المريض سيظل فترة تحت الملاحظة وسيخضع لعلاج طبيعي لفترة ويعود كشخص طبيعي مرة أخرى، مشيدًا بجهود الفريق الطبي بمستشفيات قنا الجامعية.