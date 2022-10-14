جنازة مهيبة لطالب بـ«طب قنا» لقي مصرعه في حادث.. «ملحقش يفرح بتفوقه»

شيع أهالي قرية دندرة جثمان شاب يدعى محمد عصام عبد الرحيم، طالب في الفرقة السادسة بكلية طب جامعة جنوب الوادي، إلى مثواه الأخير في مقابر عائلته بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد، وذلك عقب إصدار تصريح بالدفن من قبل جهة التحقيق.

وسيطرت حالة من الحزن على طلاب كلية الطب وأساتذة جامعة جنوب الوادي، إثر رحيل الطالب محمد عصام عبدالرحيم، 24 عاما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجزيرة دندرة دائرة المركز قنا.

طالب «طب قنا» نجح بتفوق

وقال علي محمود زميل الطالب المتوفى، لـ«الوطن»، إن زميله الراحل كان طيب اللسان بشوش الوجه ومتفوق دراسيا، «وملحقش يفرح بنجاحه في نتيجة الفرقة الخامسة طب قنا، وكانت نسبة نجاحه 94%».

ونعى اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، زميلهم الراحل في كلية طب جامعة جنوب الوادي، إثر حادث بجزيرة دندرة.

بلاغ بانقلاب سيارة

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بمصرع محمد عصام عبد الرحيم، 24 عاما، طالب بكلية طب قنا، وإصابة آية محمد محمد، 23 عاما، زميلته، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجزيرة دندرة، بمركز قنا.

وتم نقل جثة الشاب وزميلته المصابة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.