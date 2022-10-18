اللحظات الأخيرة قبل وفاة مايكل بنجامين على المسرح.. ليلة جنونية وسقوط درامي

أصبح المطرب مايكل بنجامين، محور حديث عشاق الفن حول العالم، خلال الساعات الماضية، إثر وفاته وسقوطه بشكل مفاجئ على خشبة المسرح، أثناء إحياء حفل غنائي ضخم، بحضور نحو 10 آلاف متفرج في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاة مايكل بنجامين على المسرح

سقط المطرب الهايتي، مغشيًا عليه وسط ذهول أعضاء الفرقة، في الوقت الذي كان يشعل فيه المسرح من خلال أغانيه، ويتفاعل الحضور بقوة معه، ولم تفلح محاولات الإسعاف في إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، في لحظات مؤثرة هزت القلوب.

مايكل بنجامين وعد الجمهور بـ«ليلة جنونية»

قبل الحفل بساعات قليلة، ظهر مايكل بنجامين، في مقطع فيديو، وهو يقف وسط التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالحفل، في أكوا أرينا بباريس، وتأكيده أن الليلة ستكون عظيمة وجنونية.

صدمة الجمهور

توفى المطرب الهايتي البالغ من العمر 41 عامًا، خلال حفل مفتوح حضره ما يقرب من 10 آلاف متفرج، أصابتهم حالة من الصدمة والذهول مع استمرار مايكل بنجامين مغشيًا عليه، وتوقفه عن الحركة، إذ لم يستطع الأطباء إنقاذه وأعلنوا وفاته.