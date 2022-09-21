النجم محمد حماقي يحيي حفلة تخرُج دُفعات 2022 بجامعة فاروس

تشهد جامعة فاروس في الخامس من أكتوبر القادم حفل تخرُج دُفعات عام 2022 من جميع الكُليات ، وهو التقليد الدائم لواحده من أفضل الجامعات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط بأن تحتفل بخريجيها بعد سنوات من العمل الجاد والمُشترك ما بين إدارة الجامعة وكُلياتها المُختلفة لتخريج طُلاب علي مُستوي عال ومُتميز كُلاً في تخصُصه.

وأضاف الدكتور / أحمد مُصطفي وكيل الجامعه للتسويق والتبادُل والجذب الطُلابي بأن السوبر ستار محمد حماقي سيحيي الحفل المُقرر إقامتُه في الخامس من أكتوبر القادم ، وأكد أن هذا الحفل يأتي في ظل إهتمام مجلس أُمناء الجامعه برئاسة المُهندس / علاء رجب ، وإدارة الجامعة برئاسة الدكتور / محمود مُحيي الدين رئيس الجامعة بتكريم خريجي جامعة فاروس والتعبير عن تقديرهم لأبنائهم الطُلاب بعد سنوات من الدراسه والإجتهاد .

وأضاف الدكتور / أحمد مُصطفي وكيل الجامعه للتسويق والتبادُل والجذب الطُلابي بأن حفلات التخرُج الأكاديمي للكُليات كُلاً علي حده ستكون كالتالي :-

- الحفل الأكاديمي لكُلية العلاج الطبيعي يوم ٢٩ سبتمبر بقاعة المؤتمرات بجامعة فاروس .

- الحفل الأكاديمي لكُلية الصيدلة يوم ١ أكتوبر بملاعب جامعة فاروس .

- الحفل الأكاديمي لكُلية طب الأسنان يوم ٢ أكتوبر بملاعب جامعة فاروس .

- الحفل الأكاديمي لكُليات "الفنون والتصميم / الإعلام وفنون الإتصال / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / الدراسات القانونيه والمُعاملات الدولية / السياحة وإدارة الفنادق / اللُغات والترجمة يوم ٣ أكتوبر بملاعب جامعة فاروس .

- الحفل الأكاديمي لكُلية الهندسة وكلية العلوم المالية والادارية يوم ٢٠ اكتوبر بقاعة المؤتمرات بجامعة فاروس .