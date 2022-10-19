بنك ناصر الاجتماعي صاحب أعلى فوائد.. اعرف التفاصيل

ما زال بنك ناصر الاجتماعي، يشهد إقبالا كبيرا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، على شراء الشهادات الادخارية ذات العائد الـ15% سنويا، نظرا لأنها تعتبر صاحبة الأعلى عائد سنوي عليها وسط جميع العروض الخاصة بالشهادات الادخارية المختلفة المقدمة من البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي المصري حاليا.

لهذا وعلى الرغم من طرح بنك ناصر، لهذه الشهادات الادخارية ذات العائد الـ15% سنويا، منذ أكثر من 5 أشهر، إلا أن عمليات الإقبال على شرائها ما زالت مستمرة من جانب المواطنين الحريصين على وضع أموالهم الادخارية في شهادة ادخارية آمنة ومضمونة من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.

لهذا ما زالت تمثل هذه الشهادات ذات عائد الـ15% سنويا، عمليات بحث واسعة من جانب المواطنين، ومن خلال السطور التالية ترصد «الوطن» كل المعلومات المرتبطة بالشهادات ذات الـ15% سنويا والمقدمة من بنك ناصر الاجتماعي.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي ذات عائد الـ15% سنويًا

الشهادات ذات عائد الـ15% سنويًا، هي محدودة لمدة ثلاث سنوات متواصلة، في الصرف بشكل سنويا يستقر العائد عند 15%، وفي حال صرف العائد الخاص بها بشكل شهري تصبح الشهادة ذو فائدة 14% فقط، وفي حال الصرف ربع سنوي، تكون قيمته 14.25%، وذلك كما أعلن البنك فى منشور رسمي نشره على موقعه.

مميزات شهادات بنك ناصر الاجتماعي

وفيما يتعلق بالفوائد والمميزات المرتبطة بالشهادة الادخارية ذات عائد 15% ، وهي كما يلي:

-العائد يتم احتسابه من اليوم التالي لإصدار الشهادة.

- من حق العميل استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر من إصدارها.

- من حق العميل الاقتراض بضمان الشهادة الادخارية.

يذكر أن شهادة «بنك ناصر الاجتماعي»، قد زاد عمليات الاقبال عليها، بعد قرار بنكي «الأهلي المصري» و«مصر» ، بإيقاف شهادات الادخار ذات عائد الـ18%، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين في ذلك الحين.