بنك ناصر يمنح أفضل 5 منتجي التمور جوائز مالية.. قدرها 10 آلاف جنيه

شارك بنك ناصر الاجتماعي في الملتقي الثاني للتمور الذي انعقد بمحافظة الوادي الجديد بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح وعدد من من المحافظين السابقين.

وأكد بنك ناصر فى بيان له، أن مشاركته جاءت كراعي فضي للمؤتمر بالاضافة الي المشاركة في مسابقة اختيار 5 من افضل صغار منتجي التمر والممولين لمشروعاتهم من البنك ومنح كلا منهم جائزة مالية قدرها 10آلاف جنيه وذلك في إطار المسؤلية المجتمعية للبنك وظهر البنك من خلال جناحه بالمعرض بإطلالة مميزة تعكس الإهتمام الكبير الذي يوليه البنك للمشاركة في جهود التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد .

دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن البنك حريص على دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التمور باعتبارها المخزون الاستراتيجي الاول ومستقبل مصر كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه في المناطق التنموية الجديدة وتلبي كافة إحتياجاتهم المصرفية والتمويلية.

وافاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان مشاركة البنك تاتي في إطار توجه البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لتنفيذ خطط واستراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة والنائية، و مد جسور للتواصل مع أهالي الوادي الجديد من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة والتعرف على متطلباتهم وإحتياجاتهم و تأكيداً لتوجه البنك بالتواجد في الفعاليات المحلية ذات الصلة بقطاعي التمويل المتوسط ومتناهي الصغر والعمل على تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم فيما يخص طلب منتجات البنك وخدماته المختلفة وتحقيق أقصى عائد من تمويل هذه المشروعات وزيادة فرص العمل في هذا المجال.

اقبالاً كبيراً من زوار المعرض للإطلاع على كافة المنتجات البنكية

وأكد عشماوي، أن جناح البنك شهد إقبالاً كبيراً من زوار المعرض للإطلاع على كافة المنتجات البنكية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك حيث يعكس الجناح التطوير الذي يشهده البنك حالياً على كافة المستويات، مشيراً إلى نجاح التعاون القائم بين المحافظة والبنك خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التنمية في كافة أنحاء المحافظة بما ينعكس على تعظيم استفادة كافة أبناء المحافظة بخدمات البنك المصرفية والتمويلية وبخاصة المبادرات التي ينفذها البنك لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج التمويلية لمشاريع تشغيل الشباب والخريجين وصغار المزارعين ومربي الأغنام والماعز الصغر لخلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لأهالي الوادي .

وأوضح أن تمويل " مستورة " التمويل المثالي للمشروعات متناهية الصغر للمرأة حيث يساعد القرض في تمكين المرأة إقتصاديا من خلال تشجيعها على العمل في مجالات الحرف اليدوية والتقليدية التي تعتمد على عناصر ومستلزمات الإنتاج في البيئة المحلية مثل صناعة الحلى والمشغولات اليدوية من الخوص وسعف النخل وغيرها خاصة أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات التنموية الرائدة والتي تشهد نهضة تنموية في كافة المجالات، كما تزخر بفرص استثمار واعدة مستفيدة بمواردها الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لأن تصبح من أهم المحافظات على خريطة الاستثمار وريادة الأعمال. وفي ختام الاحتفال قام سياده المحافظ بتكريم الاستاذ محمد عشماوي تقديرا لدور البنك والتعاون البناء. بين البنك والمحافظة