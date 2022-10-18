الإنتاج الحربي: بدء تحرك الأتوبيسات الكهربائية إلى شرم الشيخ

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلاً في شركة MCV، لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

جاء ذلك في تصريحاتٍ إعلامية له على هامش قيام وزارة الإنتاج الحربي بتسليم عدد من الأتوبيسات الكهربائية لوزارة التنمية المحلية والتي ستستخدم في انتقالات ضيوف مؤتمر تغير المناخ COP 27.

إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع MCV

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن ذلك يأتي في ضوء توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة لشراء عدد 70 أتوبيسًا كهربائيًا وكذا عقد الاتفاق المشترك بين الوزارتين مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء عدد 40 أتوبيسًا كهربائيًا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية، حيث تقوم الوزارة من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يتم تصنيعه في مصر تحت اسم SETIBUS.

خدمة ضيوف مؤتمر المناخ

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم التأكيد مسبقاً على المضي قدماً لنقل 110 أتوبيسات كهربائية لمدينة شرم الشيخ في أقرب وقت لخدمة ضيوف الدورة الـسابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وهو ما يتحقق الآن بالفعل حيث تم تحرك عدد من الأتوبيسات الكهربائية إلى شرم الشيخ بعد قيام الجهات المعنية بتركيب الهويات البصرية لها كباكورة للإنتاج وسيتم استكمال تسليم وتحرك باقي الأتوبيسات خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الأتوبيسات تتميز بتصميم عصري وتوفر سبل الراحة والرفاهية وتصل نسبة المكون المحلي بها لأكثر من 60%.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدي والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، مشدداً على حرص كافة الجهات المعنية لخروج هذا الحدث العالمي بصورة مشرفة تعكس جهود مصر في هذا الشأن ومكانتها دولياً.