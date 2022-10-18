«مكافحة الإدمان» يكشف أسباب لجوء الشباب للمخدرات.. محمد صلاح سلاح المواجهة

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يجب أن نتحدث مع أبنائنا طوال الوقت عن خطورة الإدمان، لأن حب الاستطلاع عند الولد أو البنت، من أكثر الأسباب التي تدفع إلى هذا الطريق، إلى جانب التفكك الأسري، مشددا على أهمية ألا يختفي دور الأب والأم، حتى لا يتأثر الشاب أو الطفل بأصدقاء السوء.

سر استعانة «أنت أقوى من المخدرات» بصلاح

أضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» هي الحملة العامة لصندوق الإدمان، حيث يتم الاستعانة فيه بنموذج القدوة، مثل محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، موضحا أن غالبية المتعاطين في سن صغيرة، وأكثر ما يقنعهم في الإقلاع عن المخدرات هو القدوة، وبالتالي يجب أن نتعاون مع أكثر شخص مؤثر.

وتابع: «لا يجب أن نكتفي بالحديث عن أضرار المخدرات طوال الوقت، لكن يجب التذكير بإيجابيات الحياة دون مخدرات، وعلم النفس الإيجابي يستهدف هذا الأمر طول الوقت».

نستهدف العلاج والوقاية الأولية

أوضح أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان: «في عام 2020 زرنا أكثر من 2000 مدرسة وجامعة ومركز شباب، حيث نستهدف العلاج والوقاية الأولية، إذ أننا نوعي الفئة المستهدفة لحمايتها من الإدمان، ونخاطب المواطنين بداية من فترات المراهقة، فقد شاهدت حالات إدمان قد تبدأ من 12 سنة».