وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتي سبل التعاون بين البلدين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار «التعليم المستدام هو المستقبل»، والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم في الفترة من 12-13 أكتوبر الجاري.

مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات خاصة في المناهج الجديدة التي أعدها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

مستقبل التعليم وتحفيز العقول

ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذي تلعبه الأبحاث في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية في التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.