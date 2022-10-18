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ضبط 1689 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
02:33 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
مضبوطات تموينية - أرشيفية

مضبوطات تموينية - أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 1689 قضية تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغ نحو 158 طنا خلال 24 ساعة، خلال حملات أمنية مكبرة.

725 قضية في مجال مخالفات المخابز

ومن بين المضبوطات، قضية حجب سلع استراتيجية، و470 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، و725 قضية في مجال مخالفات المخابز، وضبط 32 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

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