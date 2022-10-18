«الداخلية»: تنفيذ 55 ألف حكم قضائي متنوع خلال ٢٤ ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وضبطت خلال 24 ساعة، 71 قطعة سلاح ناري، و376 قضية مخدرات، وتنفيذ 55927 حكم قضائي متنوع، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ونسنعرض خلال السطور التالية نتائج الحملات الأمنية على النحو التالي:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الأجهزة 71 قطعة سلاح نارى بحوزة 67 متهم:

- 13 بندقية آلية.

- 12 بندقية خرطوش.

- 2 طبنجة.

- 44 فرد محلي.

- 206 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 10 خزينة متنوعة.

- 216 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت الأجهزة من تنفيذ 55927 حكم قضائى متنوع:

- 183 حكم جناية.

- 17616 حكم حبس جزئي.

- 3451 حكم حبس مستأنف.

- 27151 حكم غرامة.

- 7526 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الأجهزة 376 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 432 متهمًا:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (54,410 كيلوجرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (111,765 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,329 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,515 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,560 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (5,632 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (1,355 كيلوجرام).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (3,343 كيلوجرام).

- عدد (2067) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

- ضبط (26) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

-ضبط (15) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

- ضبط (305) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية:

- ضبط (212614) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين:

فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.