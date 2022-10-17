تنفيذ 2149 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لـ«الداخلية» في القليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض

وأسفرت جهود قوات الأمن عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 16 قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما لـ7 منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 2149 حكمًا قضائيا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.