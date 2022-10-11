القبض على 29 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالمنوفية.. وتحريز 12 سلاحا ناريا

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى.

جهود الحملة الأمنية

إستهدفت الحملة الأمنية جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 12 قطعة سلاح نارى وأبيض، و27 قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 29 متهم لـ10 منهم معلومات جنائية.

ضبط المتهمين بمديرية أمن القاهرة

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، سائق مركبة «توك توك»، لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص، بالإكراه حال إستقلاله مركبة «توك توك» بدائرة القسم لتوصيله لمحل سكنه، وحال توقفه حضر المتهمان وإفتعلا مشاجرة مع المجنى عليه وأحدثا إصابته بإستخدام زجاجة، وإصابة قائد مركبة «التوك التوك»، وإستوليا على سلسلة فضة من المجنى عليه، وفر قائد مركبة «التوك توك» وبحيازته هاتف المجنى عليه من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة وأقر قائد مركبة «التوك توك»، بإستغلاله الواقعة، ولاذا بالفرار وبحوزته الهاتف بقصد الإستيلاء عليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.