ضبط 30 قطعة سلاح و5 قضايا اتجار بالمخدرات في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية «مُتجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية»، وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزي شرطة صدفا – الغنايم بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ أبرزها: ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية، و7 بنادق خرطوش، و10 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 26 متهما لـ 22 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا اتجار في المخدرات

كما جرى ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 510 أحكام قضائية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.